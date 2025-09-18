Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer la posibilidad de una alianza con Canadá para hacer frente a los aranceles que impuso Estados Unidos, y aseguró que los tres países de Norteamérica “queremos mantener” el T-MEC. A unas horas de la llegada del primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó que “afortunadamente se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con la revisión” de ese acuerdo, cuyo proceso estaba previsto desde su firma.

Explicó en su conferencia matutina que México emitió, en coordinación con Washing­ton y Ottawa, la convocatoria a las consultas, como establece la ley, y recordó que éstas durarán 60 días en el país, aunque podrían extenderse a 90, como en Estados Unidos. “No es algo que se invente en este momento… está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del T-MEC, que comienza el próximo año”, señaló.

La mandataria adelantó que en la reunión bilateral con Carney se abordarán temas vinculados al acuerdo comercial, el comercio directo y las exportaciones, así como las inversiones en México en distintas áreas. También se discutirá la política de visas de trabajo para mexicanos en Canadá. Reiteró que en el sector minero las empresas de ese país deberán cumplir con todas las normas ambientales.