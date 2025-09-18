Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 8

El pleno del Senado rechazó ayer otorgar licencia por más de seis meses a la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien pretendía dejar el cargo como titular del juzgado de distrito en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México, para continuar en otro empleo, el de directora general de la Evalua-ción de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

La Comisión de Justicia del Senado, que preside Javier Corral (Morena), modificó durante la mañana el dictamen distribuido el viernes pasado y que venía en sentido positivo, para sustituirlo por otro que rechazó que la jueza se ausente, hasta marzo de 2026, de sus funciones jurisdiccionales.

El argumento de la jueza en el sentido de que el alto cargo que desempeña en Aduanas “exige un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso, a fin de asegurar una adecuada entrega de responsabilidades”, fue desecha-do por los legisladores de todas las fuerzas políticas, quienes criticaron “la falta de ética” de la juzgadora.

La votación final en el pleno fue de 90 votos a favor y 11 abstenciones de los senadores del PRI.

En tribuna, Carolina Viggiano sostuvo que este caso es ejemplo de una reforma judicial “mal diseñada”, que abrió la puerta a personas sin vocación, sin el perfil ético adecuado. Acusó incluso a Pacheco Torres de haber sido abogada de un narcotraficante y lamentó que aun así compitiera en Iztapalapa, bastión de Morena.