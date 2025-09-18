Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 6

Al exigir una investigación a fondo del asesinato del mexicano Silverio Villegas en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno enviará una nota diplomática por éste y otros hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo (en Chicago con las redadas)... y se está a la espera de la investigación, de saber realmente qué ocurrió en el caso de este connacional que fue abatido.”

Ayer, en su conferencia mañanera, señaló que se pidió toda la información al gobierno de Estados Unidos, “y estamos atendiendo tanto a la familia como en la investigación de (saber) realmente qué pasó y condenarlo”. Resaltó que el embajador Esteban Moctezuma sigue “asesorando y apoyando a los paisanos en todo lo que se requiere”.