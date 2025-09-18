Gustavo Castillo y César Arellano

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 4

La flexibilidad que da la ley para interponer amparos por interpósita persona, sin necesidad de que el supuesto agraviado certifique su demanda desde el momento en que se presenta ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), ha dado pie de manera inescrupulosa a que se involucre a numerosas personas como presuntos partícipes de delitos, señalaron los abogados LuisYasser y Mauricio Flores.

Expusieron que la Ley de Amparo permite que cualquier ciudadano o abogado solicite la protección de la justicia federal por medio de un juicio de garantías a nombre de un tercero, aunque el supuesto beneficiario no lo haya requerido.

La autoridad judicial debe otorgar la suspensión provisional siempre que la querella se relacione con “actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución”, lo que da cabida a fraudes a la ley, advirtieron.

En ese contexto, el caso más reciente se registró ayer, cuando dos juzgados federales, uno con sede en la Ciudad de México y otro en Zacatecas, concedieron suspensiones contra cualquier orden de aprehensión –sin evidencia que sustentara que la solicitud fuera realizada por los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, lo cual es “un engaño y una bajeza de quienes presentaron los escritos. Metieron unos nombres medio rimbombantes para perjudicarlos”, subrayaron los litigantes.

Explicaron que en casos en los que exista riesgo de que se cometa una violación a los derechos establecidos en la Carta Magna, “la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su debido cumplimiento”.

Yasser apuntó que los abogados o ciudadanos tienen el derecho de solicitar la protección de la justicia federal a nombre de un tercero, pero en la Ley de Amparo existen prevenciones que llevan a revelar que la demanda puede tratarse de un engaño, “y ello ocurrirá cuando las autoridades mencionadas como probables responsables de detener, privar de la libertad, torturar o incomunicar a una persona rindan sus informes justificados (es decir cuando señalen si tienen un pedido de detención o han emitido algún mandamiento), ya que se requiere a los beneficiarios que se pongan a disposición de la autoridad que tramitó la suspensión.