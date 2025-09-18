Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 4

Ante las investigaciones sobre corrupción y huachicol fiscal que involucran a integrantes de la Secretaría de Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Raymundo Morales, titular de la dependencia, a quien definió como un hombre “íntegro y valiente”.

Afirmó que cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las fuerzas armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo.

A pregunta expresa sobre el discurso de Morales durante la celebración del desfile militar, afirmó que los recientes arrestos de marinos se realizaron a partir de una indagación que se inició en marzo, cuando se detectó un buque –llegó a Tampico– que pretendía introducir combustible de manera ilegal al país. “Ahí es donde la propia Marina y otros, aduanas, se dan cuenta y levantan la denuncia, porque ya estaba ocurriendo en marzo de este año, o sea, nosotros ya estábamos en el gobierno. Llega el buque e inician las investigaciones”.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria señaló que a partir de que surgió la información de la denuncia y las capturas, “ahora han dicho mucho de que si el presidente López Obrador, que si sus hijos... bueno, hasta a sus hijos otra vez quieren meterlos. Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos asegurar es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México”.