Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 3
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se dijo ayer tranquilo frente al arribo al país de su secretario de seguridad (Hernán Bermúdez Requena) cuando fue gobernador de Tabasco, acusado de encabezar al grupo delictivo La Barredora.
Aseguró que no le preocupa la llegada del ex funcionario y no hay nada que temer, ya que insistió en que no tiene ningún vínculo con esa agrupación. Sumado a ello, subrayó que cuantas veces se lo soliciten, se presentará a declarar sobre el caso, ya sea con fuero o sin él.
También presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, rechazó cualquier posibilidad de dejar su cargo; reconoció la amistad que tiene con el empresario Saúl Vera Ochoa, a quien se ha relacionado con el llamado muelle huachicolero en Paraíso, Tabasco.
“Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades”, señaló ayer en entrevista colectiva al concluir la sesión del Senado.
“Que se sepa la verdad”
Ante el arribo de Bermúdez Requena, expulsado de Paraguay, López Hernández dijo que lo más importante es que se esclarezca la verdad, y “quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas”.
Sostuvo que ni como gobernador de Tabasco ni como secretario de Gobernación tuvo una notificación o aviso sobre la actividad delictiva de que se acusa a su ex colaborador.
–¿Y si Bermúdez canta?
–Pues sabe cantar, ¿no?–respondió.
El coordinador morenista rechazó estar involucrado en el llamado huachicol fiscal, por su relación amistosa con Saúl Vera, quien tenía la concesión de la aduana de Tampico. “Esa es otra mentira… Yo no niego a mis amigos”, subrayó, al precisar que como titular de Gobernación no tenía la responsabilidad de otorgar concesiones de ese tipo.
Aclaró que tenía una relación de amistad con Vera antes de ser gobernador. “Yo lo visitaba porque fui su notario, incluso en algunas ocasiones en su domicilio particular, ahí en la colonia Magisterial. Lo acompañé cuando falleció uno de sus hijos, lo ayudé en unos trámites”.