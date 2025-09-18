Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 3
El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo La Barredora, fue expulsado de Paraguay y entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes cumplimentaron la orden de aprehensión que existía en su contra por los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.
Al cierre de esta edición, el avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, de la FGR, en que era trasladado, cambió su itinerario de vuelo y saldrá este jueves a las 7:20 horas del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Colombia, donde hizo una escala, y arribará a Tapachula, Chiapas, a las 8:37 de la mañana, y luego continuará su viaje a Toluca, para que el ex funcionario sea ingresado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde quedará a disposición de un juez federal.
Ayer, el gobierno paraguayo determinó expulsar a Hernández Requena, quien inicialmente se negó a allanarse a la entrega, por lo que se dijo que empezaría un juicio de extradición internacional, pero al conocer que su estatus migratorio era irregular, las autoridades de ese país decidieron expulsarlo y ponerlo a disposición de la justicia mexicana.
Mientras era trasladado, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada esperaba que se librara una orden federal, por diversos delitos, entre ellos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, con base en una carpeta de investigación en la cual se integraron testimonios de Ulises Pinto Madera, El Mamado, segundo al mando de La Barredora, quien se convirtió en testigo colaborador del Ministerio Público Federal.
Registros de los vuelos realizados por la aeronave señalan que ha sido utilizada por la FGR para traslados importantes, como el de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, cuando fue entregado a Estados Unidos, o del ex gobernador de Nayarit Roberto Borge Angulo, cuando Panamá concedió su entrega para procesarlo por lavado.
El viaje para traer a territorio mexicano a Bermúdez Requena empezó a las 9 de la noche del martes, cuando el jet partió del Aeropuerto Internacional de Toluca con destino al Aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, donde aterrizó a la medianoche.
Una hora más tarde, el avión salió con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay, donde arribó a las 8 de la mañana de ayer, y nueve horas después (17 horas tiempo de Paraguay, 14 del centro de México) partió con Bermúdez Requena custodiado por agentes federales mexicanos.
Oficialmente, la SSPC informó que una vez que el ex funcionario se encuentre en territorio nacional será ingresado al Altiplano.
Hernández Requena ha sido señalado por el gobierno federal de liderear a La Barredora, organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y personas, extorsión y secuestro en Tabasco y Chiapas, con apoyo de policías locales.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó en su cuenta de X, a las 14:43 horas tiempo de México, la entrega del indiciado: “como parte de la colaboración internacional, el gobierno de la República del Paraguay notificó al gobierno de México” su decisión de expulsar al ex funcionario tabasqueño, detenido la madrugada del pasado 12 de septiembre en dicho país.
“Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán ‘N’ en dicho país era irregular”, señalaró el gabinete de seguridad.