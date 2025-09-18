Gustavo Castillo y César Arellano

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 3

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo La Barredora, fue expulsado de Paraguay y entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes cumplimentaron la orden de aprehensión que existía en su contra por los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.

Al cierre de esta edición, el avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, de la FGR, en que era trasladado, cambió su itinerario de vuelo y saldrá este jueves a las 7:20 horas del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Colombia, donde hizo una escala, y arribará a Tapachula, Chiapas, a las 8:37 de la mañana, y luego continuará su viaje a Toluca, para que el ex funcionario sea ingresado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde quedará a disposición de un juez federal.

Ayer, el gobierno paraguayo determinó expulsar a Hernández Requena, quien inicialmente se negó a allanarse a la entrega, por lo que se dijo que empezaría un juicio de extradición internacional, pero al conocer que su estatus migratorio era irregular, las autoridades de ese país decidieron expulsarlo y ponerlo a disposición de la justicia mexicana.

Mientras era trasladado, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada esperaba que se librara una orden federal, por diversos delitos, entre ellos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, con base en una carpeta de investigación en la cual se integraron testimonios de Ulises Pinto Madera, El Mamado, segundo al mando de La Barredora, quien se convirtió en testigo colaborador del Ministerio Público Federal.

Registros de los vuelos realizados por la aeronave señalan que ha sido utilizada por la FGR para traslados importantes, como el de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, cuando fue entregado a Estados Unidos, o del ex gobernador de Nayarit Roberto Borge Angulo, cuando Panamá concedió su entrega para procesarlo por lavado.