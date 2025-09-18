Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 3

En el caso de la aprehensión de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, y acusado de ser líder del grupo delictivo La Barredora, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo más importante es que no haya impunidad, pero la investigación corresponde a las fiscalías General de la República y del estado.

En la mañanera de ayer, la mandataria se pronunció por que las indagatorias revelen “cómo esta persona se fue descomponiendo, cuándo se le retiró de ser secretario de Seguridad y cómo él, a partir de ahí, huyó”.

Destacó que se logró ubicar a Bermúdez en Paraguay a partir de un trabajo muy importante del Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual –dijo horas antes de que el gobierno paraguayo determinara deportarlo a México– la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciaría contactos con las autoridades de esa nación sudamericana para agilizar su traslado a territorio nacional.

Enfatizó en que “la idea es que venga México y declare todo respecto a sus vínculos con grupos delictivos, a fin de que no haya impunidad, sin importar si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad”. En este sentido, recordó que el ex mandatario estatal y ahora senador morenista ha expresado su voluntad de colaborar en el proceso judicial que se seguirá a Bermúdez.