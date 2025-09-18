Trabajadores migrantes, tema primordial en la reunión México-Canadá

laudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México:

Deseamos que su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, traiga grandes beneficios para el país. Sin embargo, nos preocupa que dentro de su agenda pública no esté considerado el tema de los trabajadores migrantes que en esa nación laboramos en condiciones de esclavitud y vivimos una creciente campaña racista y discriminatoria en los distintos niveles de gobierno, así como en los principales partidos políticos, particularmente los conservadores.

Esperamos que ante la propuesta de cancelar los programas de trabajadores temporales, que afectarán a más de 50 mil mexicanos, usted enarbole la propuesta de sustituir éstos, ya que son abusivos, por otros dignos y justos, como el que presentó Dignidad Migrante, proyecto enviado por conducto del consulado en Vancouver.

Le pedimos haga saber al premier canadiense que los trabajadores migrantes estamos solicitando programas que nos proporcionen permiso de trabajo abierto, salarios dignos, derecho a días de descanso y festivos y el pago de tiempo extra.

Mesa directiva de trabajadores de Dignidad Migrante: Guadalupe Herrera, Iris Vela, Liliana Sánchez, Jessica Cruz, Paul Miramontes, Ramón Ramírez, Lucas César, Rafael Guzmán, Carlos Canett, Mauro Nava y Raúl Gatica

Saluda a la Presidenta por enaltecer a Josefa Ortiz Téllez-Girón

Muy justo y feminista fue que la presidenta Claudia Sheinbaum enalteciera la memoria de Josefa Ortiz Téllez-Girón al llamarla con su nombre de soltera.

Si bien la historia institucional que aprendemos en la escuela se ha politizado rancia y convenientemente, también lleva el sello del patriarcado que logró durante mucho tiempo invisibilizar los esfuerzos independentistas y posteriormente revolucionarios de muchas mujeres que fueron más que relevantes para la construcción del país, pero que los historiadores conservadores mencionan como personajes secundarios o que surgen a partir de sus relaciones conyugales o familiares, mas no por ellas mismas.

Por lo anterior, es muy significativo que en el primer Grito de Independencia de la Presidenta se haya reconocido a Josefa Ortiz como una mujer que participaba activamente en la insurrección de 1810, no por el puesto de su esposo, sino por su interés en la política y por su deseo de que el territorio que posteriormente sería México fuera libre y soberano.

No hay nada más caduco y patriarcal que debatir el tema. Si nuestras abuelas estaban obligadas a firmar con el apellido de su esposo como si fueran de su propiedad, hoy las mujeres debemos oponernos a dichos convencionalismos que no tienen fundamento lógico ni jurídico.

Sam Fouilloux

Ni con la renegociación del T-MEC se repone el imperialismo yanqui

Huyendo y regresando de su propia sombra, negándose a reconocer las recientes contundentes derrotas infligidas por su acérrimo rival, China, hoy, el otrora tahúr, Estados Unidos, intenta jugar con cartas marcadas lo que cree es el juego definitivo, apañando a sus socios del T-MEC: México y Canadá.

El banderazo de salida de Donald Trump para los preparativos y la revisión en 2026 del T-MEC ya no son más de zona exclusiva. Sin duda, la realidad obliga al clásico de “otros datos” y “cabeza fría”, las nuevas tecnologías han cambiado drásticamente la velocidad, la cualidad, la cantidad y la extensión geográfica del comercio mundial; la cobertura del grupo BRICS, de la mano de China, es casi de 50 por ciento del PIB y 45 de la población mundial, mientras los del T-MEC son de 30 y 6 por ciento del PIB y de la población mundial, respectivamente. Así que las evidentes presiones de Trump a sus socios, como la de México para aplicar aranceles a China, no es más que zapateado de cortesía.