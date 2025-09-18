E

lementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración acudieron ayer a Paraguay, donde las autoridades les entregaron a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y capo de la organización criminal La Barredora.

El también denominado Comandante H y El Abuelo estuvo prófugo desde el pasado 26 de enero hasta el 12 de septiembre, periodo en el que pasó por Panamá y España antes de recalar en Paraguay, donde se ocultó en un barrio lujoso en el que fue aprehendido gracias a una ficha roja de Interpol girada a petición de México. Aunque en principio la SSPC estimó que el proceso de extradición podría tomar meses, Asunción detectó que el ex funcionario ingresó a territorio paraguayo de manera irregular, por lo que procedió a su expulsión inmediata.

Esta celeridad es sin duda una buena señal, indicativa de voluntad política para esclarecer las acusaciones que enfrenta el ex mando policial y, por ende, de avanzar en la lucha contra la impunidad.

Desde su llegada a México, Bermúdez Requena deberá responder ante la justicia por acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Debe recordarse que su paso por la SSP tabasqueña (diciembre de 2019 a enero de 2024) estuvo marcado por un dramático incremento de la violencia y los delitos de alto impacto, fenómeno que, según se presume ahora, fue provocado por su profundo involucramiento en el crimen y el uso de la fuerza pública para favorecer a la facción que lideraba en las luchas con sus rivales.