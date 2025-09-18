Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 27

Claudia Sheinbaum es más peligrosa que Vladimir Putin

“Detesto más a la presidenta de México. Esta mujer probablemente está causando más estragos en América de lo que jamás ha logrado Vladimir Putin…. Esta mujer, la presidenta de México, está hablando sobre encabezar un levantamiento en el interior de América y tiene mucho con que trabajar porque tiene muchas células durmientes aquí…. Los cárteles en México han hecho infinitamente más daño a América que cualquiera de los otros poderes extranjeros de los que supuestamente nos tenemos que preocupar. ¿Por qué invadimos a Irak cuando México está envenenando a nuestro propio pueblo”. Página de Kirk en Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v= 1236986207774585

Las mujeres negras no tiene el poder cerebral para ser tomadas seriamente.

Nombra a cuatro mujeres afroestadunidenses destacadas -la periodista Joy Reid, la ex primera dama Michelle Obama, la diputada federal Sheila Jackson Lee y la juez de la Suprema Corte Kataji Brown Jackson, y afirma: “ustedes no tienen el poder de procesamiento cerebral para ser tomadas de otras manera realmente en serio”. Video: https://x.com/patriottakes/status/1679 829904026730496?s=20

Estados Unidos estaba mejor cuando se frenó la inmigración.

“America estaba en su apogeo cuando frenamos la inmigración por 40 años y bajamos nuestro porcentaje de los nacidos en el extranjero a su punto más bajo jamás. Debiéramos de no tener miedo de hacer eso”. Video: https://www.mediamatters.org/charlie- kirk/charlie-kirk-says-he-cant-find-chr ist-compassion-long-term-immigrants- who-dont-speak