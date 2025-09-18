▲ Personal del sector salud y miles de ciudadanos festejaron la negativa de los congresistas al veto de apoyos a programas sociales de Milei. Foto Ap

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 26

Buenos Aires. En un día considerado histórico por la multitud congregada ante el Congreso, la Cámara de Diputados votó este miércoles contra el veto impuesto por el presidente ultraderechista presidente, Javier Milei, que intentaba anular las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica y residencias, que se conoce aquí como la ley Garrahan, en referencia al reconocido hospital de ese nombre, un modelo en el país y la región, con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, la primera, y 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, la segunda.

Ahora la decisión pasará al Senado, mientras la multitudinaria marcha en la capital se reprodujo en todas las ciudades importantes del país, con la movilización de estudiantes y profesores, de sindicatos y agrupaciones de salud, que contaron con el apoyo de jubilados, familias de discapacitados, de la Confederación de Trabajadores Argentinos y de las dos centrales obreras, además de organizaciones sociales que festejaron con indescriptible alegría al conocer los resultados de la votación que superó ampliamente las expectativas.

El Congreso ya ha dado una respuesta similar en cuanto a la ley de discapacidad y otras. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, el peronista Axel Kicillof envió un mensaje ante el revés sufrido por el gobierno: “Las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”.

Miles de personas se dirigieron hacia el barrio de Constitución para protestar ante el edificio donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien salió el balcón ante el reclamo de la multitud.

“¡Libertad a Cristina!”, pedían los manifestantes después de enterarse que ayer jueces del llamado Partido Judicial dispusieron que la ex mandataria no puede votar en las elecciones de octubre, y por otra parte rechazaron el reclamo sobre un monto millonario que se intenta cobrar a Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios falsamente imputados en la “causa de vialidad”, que será pronto llevada ante la justicia internacional por la defensa, con el apoyo de importantes figuras de otros países.