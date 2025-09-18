Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 26
Buenos Aires. En un día considerado histórico por la multitud congregada ante el Congreso, la Cámara de Diputados votó este miércoles contra el veto impuesto por el presidente ultraderechista presidente, Javier Milei, que intentaba anular las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica y residencias, que se conoce aquí como la ley Garrahan, en referencia al reconocido hospital de ese nombre, un modelo en el país y la región, con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, la primera, y 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, la segunda.
Ahora la decisión pasará al Senado, mientras la multitudinaria marcha en la capital se reprodujo en todas las ciudades importantes del país, con la movilización de estudiantes y profesores, de sindicatos y agrupaciones de salud, que contaron con el apoyo de jubilados, familias de discapacitados, de la Confederación de Trabajadores Argentinos y de las dos centrales obreras, además de organizaciones sociales que festejaron con indescriptible alegría al conocer los resultados de la votación que superó ampliamente las expectativas.
El Congreso ya ha dado una respuesta similar en cuanto a la ley de discapacidad y otras. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, el peronista Axel Kicillof envió un mensaje ante el revés sufrido por el gobierno: “Las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”.
Miles de personas se dirigieron hacia el barrio de Constitución para protestar ante el edificio donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien salió el balcón ante el reclamo de la multitud.
“¡Libertad a Cristina!”, pedían los manifestantes después de enterarse que ayer jueces del llamado Partido Judicial dispusieron que la ex mandataria no puede votar en las elecciones de octubre, y por otra parte rechazaron el reclamo sobre un monto millonario que se intenta cobrar a Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios falsamente imputados en la “causa de vialidad”, que será pronto llevada ante la justicia internacional por la defensa, con el apoyo de importantes figuras de otros países.
Entre tanto, la situación económica de Argentina se agrava: el dólar oficial se disparó a mil 500 pesos y el ministro de Economía, Luis Caputo, debió admitir en su cuenta de X que el gobierno no tiene los dólares para pagar los próximos vencimientos de deuda, que el Tesoro Nacional no comprará la divisa al precio que lo llevó el mercado y que se trabaja para lograr financiamiento, algo cada vez más lejano.
En el mensaje se advierte que el gobierno atraviesa el peor momento de la historia, en un escenario donde además debe enfrentar el tema de la corrupción, que avanza cada vez más en la investigación de la comisión instalada por el Congreso en el caso de la megaestafa de la criptomoneda $ Libra, que involucra al mandatario, a su hermana Karina y su entorno cercano.
Además, se levantó la cautelar pedida ante la justicia por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que prohibía la publicación de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spanuolo por el cobro de altas cifras en sobornos, al apropiarse del dinero de los discapacitados en complicidad con la Empresa Suiza-Argentina de medicamentos, a los que ya se ha comprobado grandes montos de ganancias desde que Javier Milei llegó al gobierno.
Ahora Karina Milei ya no podrá rechazar el citatorio del Congreso para declarar, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, porque si se niega podría ser llevada a la fuerza por la justicia. Nota completa en @lajornadaonline http://bit.ly/4mGpksp