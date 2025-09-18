Mundo
Descertificar es chantaje colonial: Petro
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 26

En Colombia el presidente Gustavo Petro afirmó que la descertificación de Washington en el cumplimiento del control de drogas por primera vez en casi tres décadas “es un chantaje colonial”, y advirtió a su homólogo estadunidense Donald Trump: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”, al aseverar que no aceptará invasiones, misiles ni asesinatos. Consideró que la decisión de Estados Unidos estuvo basada en ideologías, al asegurar que su política antidrogas ha arrojado cifras favorables.

