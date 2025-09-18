Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 26

Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este miércoles la maniobra militar Caribe Soberano 200 en el archipiélago La Orchila, a 160 kilómetros al norte de la capital Caracas. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, denunció que la Administración de Control de Drogas de Estados Unido (DEA) intentó montar un falso positivo con una lancha llena de cocaína que harían creer que había salido de Venezuela, cuando realmente su origen es Colombia. Esta embarcación fue interceptada por fuerzas policiales y militares venezolanas la madrugada del lunes 15.

Desde la isla La Orchila, espacio de jurisdicción militar perteneciente al territorio insular Miranda, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, explicó que los ejercicios constituyen una campaña conjunta con todos los componentes de la FANB por cielo, mar y tierra.

“La Orchila es un espacio que ha servido siempre para ejercicios aeronavales de todo tipo y en esta oportunidad vamos a realizar uno bastante completo que implica la fuerza de tarea Caribe y los grupos conjuntos: aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia y guerra electrónica, marítimo y, por último, el terrestre.”

En los ejercicios navales participan pescadores

La movilización, que se extenderá por tres días, incluye también la participación del pueblo, pues en las maniobras hay patrullajes conjuntos con pescadores venezolanos, agregó Padrino López.

Además, el despliegue muestra el músculo de artillería con que cuenta Venezuela. Los ejercicios prevén la activación de drones de vigilancia artillados, tanto submarinos como aéreos, sistemas Buk antiaéreos y ZU de artillería, además de “un importante despliegue de buques de la armada bolivariana para la ejecución de tiro de costa, desembarco anfibio y toma de cabeza de playas”.