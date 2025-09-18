Armada bolivariana realiza maniobras militares
Estaba llena de cocaína, pero procedía de Colombia: ministro del Interior
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 26
Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este miércoles la maniobra militar Caribe Soberano 200 en el archipiélago La Orchila, a 160 kilómetros al norte de la capital Caracas. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, denunció que la Administración de Control de Drogas de Estados Unido (DEA) intentó montar un falso positivo con una lancha llena de cocaína que harían creer que había salido de Venezuela, cuando realmente su origen es Colombia. Esta embarcación fue interceptada por fuerzas policiales y militares venezolanas la madrugada del lunes 15.
Desde la isla La Orchila, espacio de jurisdicción militar perteneciente al territorio insular Miranda, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, explicó que los ejercicios constituyen una campaña conjunta con todos los componentes de la FANB por cielo, mar y tierra.
“La Orchila es un espacio que ha servido siempre para ejercicios aeronavales de todo tipo y en esta oportunidad vamos a realizar uno bastante completo que implica la fuerza de tarea Caribe y los grupos conjuntos: aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia y guerra electrónica, marítimo y, por último, el terrestre.”
En los ejercicios navales participan pescadores
La movilización, que se extenderá por tres días, incluye también la participación del pueblo, pues en las maniobras hay patrullajes conjuntos con pescadores venezolanos, agregó Padrino López.
Además, el despliegue muestra el músculo de artillería con que cuenta Venezuela. Los ejercicios prevén la activación de drones de vigilancia artillados, tanto submarinos como aéreos, sistemas Buk antiaéreos y ZU de artillería, además de “un importante despliegue de buques de la armada bolivariana para la ejecución de tiro de costa, desembarco anfibio y toma de cabeza de playas”.
Esta maniobra se da cuando Estados Unidos ha intensificado sus acciones en el Caribe, incluso el presidente Donald Trump informó de otros dos ataques a lanchas con supuestos narcotraficantes en menos de 24 horas. Se trata de una muestra de la capacidad de reacción y dominio del territorio que tiene Venezuela. De hecho, Padrino señaló que la operación fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro como “respuesta a las amenazas de los últimos días”.
De forma simultánea, el ministro de Relaciones Interiores, capitán Diosdado Cabello, informó que el lunes en la madrugada fue capturada y puesta bajo custodia una embarcación tipo Go Fast cargada con 3 mil 692 kilos de cocaína. Dijo que la lancha procedía de la Guajira colombiana y a bordo viajaban cuatro sujetos que llevaban consigo cédulas de identidad venezolanas.
Denunció que el objetivo era que las unidades militares estadunidenses desplegadas en el Caribe interceptaran el barco y hacer creer que esa droga venía de Venezuela y se dirigía a Estados Unidos.
Cabello explicó que el dueño de la droga incautada es un hombre identificado como Levi Enrique López Batis, quien según el testimonio de los tripulantes detenidos en el barco “trabaja para la DEA” y está vinculado con Jercio Parra Machado, quien opera en la Guajira colombiana, y con un sujeto apodado Cirilo, que se encuentra en Puerto Rico. Hacia allá se dirigía el barco, donde sería capturado por los estadunidenses apostados en la isla, según el plan.
Sin embargo, los mecanismos de inteligencia bolivarianos detectaron la operación e interceptaron la embarcación cuando todavía estaba en aguas venezolanas.