Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 25

Bruselas. La Unión Europea (UE) propuso imponer un paquete de sanciones a dos miembros del gabinete del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu: los ministros de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el de Finanzas Bezalel Smotrich, así como a colonos israelíes y 10 líderes de Hamas. De igual forma, suspender el régimen de libre comercio con Tel Aviv e imponerle penalizaciones a sus productos, aunque sin romper relaciones comerciales. Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas declaró que “cada hora la situación en Gaza empeora”.

Según los cálculos de la Comisión Europea, esto significa que el impacto económico efectivo de la suspensión parcial afectará al 37 por ciento de las exportaciones israelíes a la UE, lo que se traducirá en unos 5 mil 800 millones de euros.

La suspensión de los acuerdos de libre comercio, planteada por primera vez por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada, requeriría el apoyo de una mayoría calificada de los gobiernos de la UE, es decir, 15 de los 27 miembros, que representan a 65 por ciento de la población del bloque, el mayor socio comercial de Israel, con un comercio de bienes que ascendió a 42 mil 600 millones de euros el año pasado.

Bruselas plantea suspender todas las disposiciones preferenciales para el comercio de bienes y servicios, la competencia y la contratación pública de Israel con los 27 miembros de la comunidad.

Fuentes comunitarias explicaron que, en la práctica, la medida supone suspender todas las ventajas de libre comercio y preferente, pero no afecta la circulación de capitales, ya que el comercio entre Israel y la UE seguirá fluyendo.

La procedencia de las sanciones a los miembros del gabinete israelí estará sujeta a la aprobación por unanimidad de los 27 miembros de la UE.