Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 24

Bernie Sanders se convirtió en el primer senador estadunidense en afirmar que Israel comete “genocidio” en Gaza; de la misma manera se expresó el representante de Texas Greg Casar, quien llamó a Estados Unidos a “dejar de financiar este genocidio”.

“En los últimos dos años Israel no se ha limitado a defenderse de Hamas, sino que ha librado una guerra abierta contra todo el pueblo palestino”, escribió el congresista independiente y de izquierda Sanders, quien antes recibió críticas de sus seguidores por evitar el término “genocidio”, informaron The Guardian y Al Jazeera, entre otros portales informativos.

Luego de que una comisión independiente de expertos de Naciones Unidas concluyó anteayer que las acciones de Israel “cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, Sanders escribió en su página web del Senado: “Estoy de acuerdo. Es genocidio. La intención es clara”.

Sanders acompañó su declaración con las cifras de víctimas palestinas, de las cuales 83 por ciento son civiles –según una base de datos militar israelí–, y destacó las declaraciones de los ministros israelíes de Defensa, Yoav Gallant, quien llamó a los palestinos “animales humanos”, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien prometió que “Gaza será completamente destruida.