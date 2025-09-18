▲ Decenas de palestinos buscan madera entre las ruinas para usar en la preparación de un poco de comida. Foto Ap

Jerusalén. El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la población de la franja de Gaza superó 65 mil, informó ayer el ministerio de Salud gazatí, mientras las tropas y tanques israelíes se adentraron más en la ciudad y los residentes huían de la devastada área, donde al menos 83 palestinos fueron asesinados en nuevos bombardeos que incluyeron el hospital infantil Abdelaziz al Rantisi y el único nosocomio que ofrecía servicios contra oncología, diálisis y enfermedades respiratorias y digestivas.

“La mitad de los 80 pacientes del hospital Al Rantisi lograron huir del edificio, pero el resto, incluidos cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros, permanecieron allí” durante el ataque, indicó el ministro de Salud gazatí, reportó The Guardian.

Los bombardeos nocturnos causaron el deceso de al menos 16 personas, indicaron hospitales locales, lo que elevó el total en casi dos años de guerra a 65 mil 62, y el de los heridos a 165 mil 697.

La carretera costera que conduce al sur desde Gaza sigue repleta de familias que intentan huir.

Tel Aviv anunció la apertura de una “nueva ruta de paso temporal” por el centro de la franja que permanecerá abierta sólo 48 horas a partir de este mediodía para permitir a los palestinos huir hacia el sur, aunque miles se niegan debido a los peligros en el camino, las terribles condiciones, la falta de alimentos y el temor al desplazamiento permanente.

Es muy poco probable que muchos residentes de la ciudad de Gaza y del resto del norte hayan recibido alguno de los mensajes de texto o publicaciones en las redes sociales difundidos por el ejército israelí, porque los ataques en la región dañaron la red telefónica.

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina indicó que colapsaron los servicios de Internet y telefonía por los ataques.

“Del millón de palestinos que viven en la ciudad de Gaza y sus alrededores, el ejército israelí estima que 350 mil personas se han marchado al sur durante el último mes. La Organización de Naciones Unidas estima que son 238 mil, incluyendo unas 50 mil en las últimas 48 horas”, agregó The Guardian.

Críticas en las FDI por el costo de la ofensiva

La Organización de Naciones Unidas expresó su grave preocupación por la escasez de alimentos y otros suministros en el norte de la franja, donde muchos ya sufren hambruna, luego de que Israel cerró el único cruce la semana pasada.