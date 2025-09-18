Naucalpan: demandan justicia para víctima de violencia
▲ Unas 300 mujeres, apoyadas por la Colectiva Artemisas, marcharon ayer de las Torres de Satélite, en Naucalpan, estado de México, rumbo a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde Berenice N, víctima de violencia, denunció a su presunto agresor, el ex diputado federal morenista Antonio N. El grupo bloqueó el paso en Periférico Norte, cerca del Parque Naucalli por al menos 20 minutos. El abogado de Berenice N mencionó que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse en el país.Foto La Jornada, con información de Silvia Chávez, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30
