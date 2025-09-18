▲ Unas 300 mujeres, apoyadas por la Colectiva Artemisas, marcharon ayer de las Torres de Satélite, en Naucalpan, estado de México, rumbo a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde Berenice N, víctima de violencia, denunció a su presunto agresor, el ex diputado federal morenista Antonio N. El grupo bloqueó el paso en Periférico Norte, cerca del Parque Naucalli por al menos 20 minutos. El abogado de Berenice N mencionó que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse en el país. Foto La Jornada, con información de Silvia Chávez, corresponsal