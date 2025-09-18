Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Familiares de José Santiago Gutiérrez, habitante de Santiago Amoltepec, y quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo, demandaron al secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López, actuar de forma inmediata para dar con su paradero. Afirmaron que a su pariente, de 62 años de e, lo tienen pobladores de Santa María Zaniza quienes lo atacaron a él y a otros vecinos de Amoltepec, el 14 de septiembre, a raíz de un conflicto por límites territoriales entre ambos municipios. No descartaron que lo hayan privado de la vida. Según el gobierno de Oaxaca el domingo se reactivó el pleito entre estos ayuntamientos de la Sierra Sur, luego de que vecinos de Amoltepec ingresaron a la zona en disputa y residentes de Santa María Zaniza los agredieron.Una de las hijas del desaparecido señaló que las acciones emprendidas por la administración estatal no son suficientes; reprocharon que Romero López les pida paciencia, pero “eso no es posible”, dijeron. “Hago un llamado enérgico al gobierno del estado para que agilice la recuperación de mi padre o de su cuerpo y que paguen los responsables de este hecho cobarde e inhumano”.