Estados
Ver día anteriorJueves 18 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/18. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Exigen localizar a colono de Amoltepec, Oaxaca, desaparecido/
A nterior
S iguiente
 
Exigen localizar a colono de Amoltepec, Oaxaca, desaparecido
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Familiares de José Santiago Gutiérrez, habitante de Santiago Amoltepec, y quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo, demandaron al secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López, actuar de forma inmediata para dar con su paradero. Afirmaron que a su pariente, de 62 años de e, lo tienen pobladores de Santa María Zaniza quienes lo atacaron a él y a otros vecinos de Amoltepec, el 14 de septiembre, a raíz de un conflicto por límites territoriales entre ambos municipios. No descartaron que lo hayan privado de la vida. Según el gobierno de Oaxaca el domingo se reactivó el pleito entre estos ayuntamientos de la Sierra Sur, luego de que vecinos de Amoltepec ingresaron a la zona en disputa y residentes de Santa María Zaniza los agredieron.Una de las hijas del desaparecido señaló que las acciones emprendidas por la administración estatal no son suficientes; reprocharon que Romero López les pida paciencia, pero “eso no es posible”, dijeron. “Hago un llamado enérgico al gobierno del estado para que agilice la recuperación de mi padre o de su cuerpo y que paguen los responsables de este hecho cobarde e inhumano”.

A nterior
S iguiente