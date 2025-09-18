Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Veracruz, Ver., Ignacio Pablo Sánchez, ex candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Santiago Sochiapan, fue asesinado ayer durante la tarde-noche, informaron fuentes policiacas. De acuerdo con el reporte, el también ex edil se encontraba en un negocio de su propiedad, en el sur de la entidad, cuando arribaron hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra. Durante el ataque también perdió la vida otra persona que hasta anoche no había sido identificada. Al lugar donde se perpetró el crimen llegaron policías locales, que respondieron a las llamadas de emergencia de habitantes de la zona. Vicente Aguilar, dirigente del PT en Veracruz confirmó y condenó el homicidio de quien fue abanderado del partido en dicha demarcación. La presidenta municipal de Sochiapan, la priísta María Isela López Álvarez, ha sufrido dos atentados contra su vida en este año, a los cuales logró sobrevivir, uno de ellos el 4 de julio y otro el 5 de septiembre. Durante el pasado proceso electoral, Veracruz fue considerado uno de los principales estados en casos de violencia política y asesinatos de aspirantes a cargos públicos.