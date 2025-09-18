Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Xalapa, Ver., El Organismo Público Local Electoral (Ople) del estado de Veracruz modificó las constancias de mayoría, luego de las resoluciones de Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) respecto a las elecciones para presidencias municipales celebradas el pasado primero de junio.

En una sesión urgente, convocada después de que el 16 de septiembre los magistrados del organismo cambiaron algunos resultados en ayuntamientos en disputa, los integrantes del organismo público realizaron los ajustes en las actas que serán entregadas a los nuevos ganadores de los comicios.

Los demarcaciones con impugnaciones fueron Poza Rica, Ilamatlán, Chicontepec y Chon-tla, por lo que después de resolver las quejas se determinó el cambio de resultados.

En el caso de Poza Rica, la sentencia del tribunal electoral favoreció a Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PVEM), despojando del triunfo al candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera Andrade.