De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Un grupo de estudiantes del Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 78, con sede en la ciudad de Altamira, en el sur de Tamaulipas, propinaron ayer una golpiza al director del plantel, Julio César Barrón Morales, quien ha sido acusado por varias alumnas de presuntamente acosarlas sexualmente.

Entre gritos, empujones y jóvenes grabando con celular, unos 10 alumnos arremetieron contra el docente afuera de la sala de maestros de la institución educativa, ubicada en la colonia Tampico-Altamira.

Pese a los intentos de otros mentores y compañeros de trabajo por detener la agresión, el docente terminó siendo arrastrado y apaleado.

Según testimonios, las acusaciones contra el maestro habían sido difundidas días antes en redes sociales y en conversaciones entre educandos. Aunque hasta ahora no se ha confirmado una denuncia formal, el ambiente en el plantel ya era tenso.