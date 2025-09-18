Irene Sánchez y Gustavo Castillo

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 30

Un centro de videovigilancia que vigilaba ilegalmente cien cámaras colocadas en comercios de la colonia Valle Alto, en Culiacán, Sinaloa, fue asegurado por efectivos del Ejército Mexicano y de la Policía estatal en un operativo.

Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos; además, incautaron armas y un vehículo, informó Verona Hernández, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Detalló que tras una llamada anónima al número 089, el grupo interinstitucional acudió a un domicilio, donde se detectó el equipo clandestino con el que supuestos criminales monitoreaban 100 cámaras instaladas en tiendas de abarrotes, carnicerías y otros negocios; el dispositivo contaba con tecnología que permitía hackear celulares, tabletas y computadoras.

La funcionaria señaló que el equipo estaba conectado a las cámaras de vigilancia de los establecimientos, cuyos propietarios eran obligados por delincuentes a permitir su instalación.

Pidió a los comerciantes interponer las denuncias correspondientees en caso de que algún monitor sea colocado sin su consentimiento y evitar que sean sujetos a responsabilidades penales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del estado, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva en coordinación con las fuerzas federales presentes en la entidad