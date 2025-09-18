▲ El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, entre otros asistentes a la confe-rencia en la Ciudad de México donde se anunció la reunión internacional sobre indicaciones geográ-ficas programada del 8 al 10 de octubre próximos

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 29

Del 8 al 10 de octubre próximos, Morelia, Michoacán, será sede de la reunión internacional en materia de indicaciones geográficas denominada Bienal oriGIn 2025, lo que permitirá diseñar políticas para fortalecer la economía regional, sobre todo, y por tanto el ámbito nacional, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras subrayar que es una estrategia alineada con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el mandatario detalló en conferencia de prensa que este encuentro, que reunirá a 80 expositores nacionales e internacionales y 600 asistentes entre socios, organizadores, productores y panelistas de 16 países, permitirá proteger y conservar los productos michoacanos, así como promover un comercio justo, que favorecerá tanto a artesanos como a productores rurales.

Ramírez Bedolla agradeció el respaldo del IMPI para que Morelia fuera elegida sede de la Bienal oriGIn 2025 y al Consejo Regulador del Tequila por respaldar la candidatura, con el fin de impulsar a nivel Latinoamérica la difusión de los productos michoacanos, proyección que permitirá generar una economía social para cumplir con la visión del proyecto económico de la mandataria federal.

En este contexto, el gobernador informó que se encuentran en trámite ante el instituto cinco indicaciones geográficas para Michoacán: el pez blanco de Pátzcuaro, las esferas de Tlalpujahua, la guayaba del oriente del estado y jamaica de La Huacana, así como los molcajetes de San Nicolas Obispo, del municipio de Morelia.