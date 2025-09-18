Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 29

Hermosillo, Son., Las lluvias de septiembre han generado una recuperación significativa en las principales presas de Sonora, las cuales, en menos de tres semanas pasaron de un nivel crítico de 17 por ciento a un 30.6 por ciento de almacenamiento, luego de que durante tres años consecutivos el promedio fue de 20 por ciento.

El presente mes el temporal dio un giro a la disponibilidad de agua para el estado, donde la escasez ha sido constante en los años recientes y la mejoría de los embalses es un factor clave para el ciclo agrícola y el consumo humano.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la cuenca del río Yaqui, la presa Lázaro Cárdenas alcanzó 36.3 por ciento de su capacidad; es decir, 22.3 puntos más que el año pasado.

La Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo, registró 40.2 por ciento, frente al 27.1 reportado en 2024; mientras, la Abraham González superó su límite con 101.8 por ciento, un incremento de 77.8 puntos en comparación con el año anterior.