Javier Santos, Irene Sánchez y édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 29

Un joven de alrededor de 20 años fue localizado sin vida ayer en Tonalá, Jalisco, luego que de haber sido arrastrado por la corriente de agua provocada por las precipitaciones del pasado lunes. Kevin de Jesús pretendía cruzar en su motocicleta por calles de la colonia Lomas de la Soledad, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; con éste, suman 19 decesos a consecuencia de la actual temporada de lluvias en la entidad.

En el municipio de Tlajomulco de Zúniga continuaron ayer los trabajos de desagüe en las vías Adolf Horn, Pedro Juan Mirassou y 1° de Mayo; la dependencia estatal reportó 80 por ciento de avance.

Agregó que en Jocotepec se realizaron acciones de saneamiento en 43 viviendas, seis negocios y una escuela; además, en la localidad de Tala se hizo la evaluación de “inundaciones en inmuebles y daños a cultivos en las delegaciones San Juan, Cuisillos y Pacana Castro Urdiales”.

Mientras, en Guasave, Sinaloa, unas 30 casas de la comunidad de San Marcial resultaron perjudicadas por el desbordamiento del arroyo Cuatro Vientos, dio a conocer la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya.

El director de protección civil local Macario Gaxiola, señaló que fueron afectadas alrededor de unas 120 personas de dicho poblado, así como de Chuy Ortiz y El Serranito.