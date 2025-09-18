Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 28

Guadalajara, Jal., En referencia a las movilizaciones estudiantiles que buscan mayor democracia en la Universidad de Guadalajara (UdeG), la rectora Karla Planter señaló su disposición al diálogo y a investigar los hechos violentos suscitados la semana pasada durante las protestas, pero fue categórica al afirmar que no se cancelará la elección de los miembros del Consejo General Universitario (CGU), petición central de miembros de la llamada asamblea interuniversitaria.

Precisó que esta solicitud “definitivamente” no se aceptará “porque sería ilegal, violaríamos la norma y los derechos de una comunidad de más de 360 mil personas”.

Agregó que “la violencia nos indigna a todos. Por eso, desde hace unos días instruí a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que revise con todo detalle lo ocurrido recientemente y actúe en consecuencia tomando las medidas que correspondan”.

Indicó que “es fundamental que tanto la autoridad como la comunidad garanticemos el derecho de estudiantes, maestros y trabajadores a criticar, disentir y expresar nuestras opiniones libremente, siempre de manera pacífica y dentro del marco normativo vigente”. Planter también elogió el trabajo de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), organismo que los alumnos que integran la asamblea Interuniversitaria critican y que, consideran, no los representa.