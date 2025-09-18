▲ Cientos de alumnos de la UdeG realizaron ayer su primera asamblea afuera de la estación del tren ligero Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, debido a que no se les permitió el paso a dicho campus. Foto Juan Carlos G. Partida

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 28

Guadalajara, Jal., Cientos de estudiantes de por lo menos siete campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron ayer la primera asamblea interuniversitaria en la que demandaron mayor democracia, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y crear una agenda que, en principio, contempla una movilización el 22 de septiembre y un plantón indefinido en el centro de la capital del estado.

Luego de las manifestaciones que efectuaron la semana pasada –dos de las cuales terminaron en zafarrancho debido a que intervinieron trabajadores o miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG, quienes agredieron a los alumnos inconformes–, ayer comenzó la articulación de la protesta con una reunión realizada en la calle, afuera de la estación Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei) del tren ligero, debido a que no se les permitió el paso a dicho campus.

Además de integrantes del Cucei, se dieron cita educandos de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Ciencias de la Salud (CUCS), Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Cucba), Ciencias Económicas y Administrativas (Cucea), Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y de Tonalá.

Esta fue una nueva muestra del creciente descontento dentro de la UdeG con los órganos que gobiernan la vida universitaria, tanto gremial como administrativa, docente y estudiantil, los cuales, aseguran los quejosos, están copados para favorecer al grupo que domina a la institución desde que en 1989 llegó a la rectoría Raúl Padilla López, quien murió en 2023.

Creciente descontento

Mediante voto directo y participaciones de representantes de cada centro universitario, los estudiantes ratificaron en la asamblea sus dos peticiones centrales.

La primera, es el “no a la elección del CGU”, por tratarse del mayor órgano de gobierno de la UdeG, en el cual prevalecen las decisiones centralistas a través del corporativismo con las autoridades universitarias; y el desconocimiento de la FEU por ser un organismo también corporativizado y trampolín político que no representa al estudiantado sino a intereses propios.

Estos señalamientos coinciden con los de varios docentes que a través de diferentes vías han externado su solidaridad con la protesta y denunciado que en varios casos fueron obligados a otorgar calificaciones aprobatorias a integrantes de la FEU, organización de la cual, por ejemplo, surgió el ex rector Ricardo Villanueva –hoy subsecretario de Educación Superior en el gobierno federal– así como el ex gobernador priísta jalisciense (2012-2018), Aristóteles Sandoval, asesinado en 2020.