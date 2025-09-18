Ap

Jueves 18 de septiembre de 2025

Bad Bunny confirmó el gran año que ha sido 2025 al ser revelado como el artista más nominado de los Latin Grammy.

En enero lanzó DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que pronto llegó a las listas de popularidad de Latinoamérica y a escala global en plataformas como Spotify, lo que marcó el tono de lo que seguiría con su residencia de conciertos Puerto Rico en el verano.

Ahora en los Latin Grammy tuvo nominaciones en las codiciadas categorías de grabación del año, por partida doble, con Baile inolvidable y DTmF, álbum del año y canción del año, esta última también por partida doble por Baile inolvidable y DTmF. La fusión de música urbana con ritmos afrocaribeños de Puerto Rico en su álbum lo llevó también a ser nominado en la categoría de mejor canción de raíces por Lo que le pasó a Hawaii.

Es el tercer año en la historia de los Latin Grammy que el astro puertorriqueño es el artista más nominado en los premios a la excelencia musical. En 2022 lideró con 10 menciones y en 2024, obtuvo ocho nominaciones, lo que lo dejó en un empate en primer lugar con Karol G. En total, Bad Bunnny suma 12 Latin Grammy, pero no ha podido conquistar la categoría de álbum del año.