Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 9

Madrid. Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte han sido algunos de la responsables de la cultura que leyeron en la Puerta del Sol (Madrid) los nombres de niños y niñas palestinos fallecidos por la ofensiva israelí en Gaza “para que su recuerdo no se borre” y para reivindicar “que se defienda la vida”.

Durante la lectura el pasado lunes, el público asistente repitió la palabra “asesinado” tras los nombres de los menores. Además, acudieron con carteles y pancartas en los que se lee: “Alto el fuego”.

El acto, convocado por Artistas con Palestina, en colaboración con más de una decena de ONG como Unicef, Unrwa o Médicos del Mundo, entre otros, se extendió hasta las 22 horas para poder recitar los nombres y apellidos de 18 mil 500 menores gazatíes que han fallecido desde que Israel arrancó la guerra en octubre de 2023.

La lectura la empezó el director del Cervantes con un mensaje llamando a construir una cultura de paz. “Busco tu nombre como busco tu cuerpo bajo los escombros de una casa, de un hospital bombardeado o de la desnutrición y el hambre”, afirmó.

Por su parte, Pedro Almodóvar se sumó al acto al leer una carta de un niño gazatí que “quiere volver a su casa y a la escuela como tantos otros”.