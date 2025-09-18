De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 8

Y se reunieron no sólo para alzar la voz, sino para reafirmar una humanidad compartida, como lo había dicho el músico y compositor inglés Brian Eno, organizador del concierto Together For Palestine, que reunió a unas 12 mil personas en la OVO Arena Wembley, en Londres, y el cual fue seguido por YouTube por personas alrededor del mundo en tiempo real.

La magnitud del evento fue abrumadora. Un total de 69 artistas, conferenciantes y activistas se presentaron en el recinto inglés para hacer un llamado para romper el silencio sobre la situación en Gaza y cuyo objetivo principal fue recaudar fondos para las familias de ese territorio, donde se vive un “genocidio en tiempo real en nuestras pantallas”, como lo había comentado otro de los músicos que participó: Damon Albarn, frontman de Blur y de Gorillaz.

En el recinto de Londres, este miércoles se reunieron, además de Eno y Albarn, músicos como King Krule, Bastille, Annie Lennox, y Sampha, que incitaron a la audiencia a gritar “Palestina Libre… en Gaza se vive un genocidio”. Completaron la lista de artistas Florence Pugh, Khalid Abdalla y Ruth Negga. Paul Weller, quien ha expresado abiertamente su apoyo a Palestina.

Recaudación de fondos y donaciones

Hubo estrellas de la música: Damon Albarn, Bastille, Annie Lennox PinkPantheress, Hot Chip, Rina Sawayama, Jamie XX, Hot Chip, Paloma Faith, James Blake, Neneh Cherry, Lana Lubany, Madame Gandhi, Sura Abdo, Yasmeen Ayyashi, Ysee y el London Community Gospel Choir. Participaron figuras de teatro y cine: Benedict Cumberbatch, Florence Pugh, Guy Pearce, Ramy Youssef y un enorme elenco de apoyo. Estuvieron activistas, podcasters, y gente que seguro es importante pero no se tiene ni idea de por qué. Y estaban otros como el ex futbolista Eric Cantona, la presentadora de Love Island Laura Whitmore, la youtuber de Chicken Shop Dates Amelia Dimoldenberg.

Lo recaudado en el espectáculo, que se trasmitió en directo a través de la página oficial de Brian Eno, se destinará íntegramente a la recaudación de fondos para Palestina. “Todas las donaciones se destinarán a Choose Love, y los fondos para apoyar a organizaciones lideradas por palestinos que brindan ayuda humanitaria vital, como Taawon, el Fondo de Ayuda para la Infancia Palestina y la Sociedad de Ayuda Médica Palestina”, indicaron los organizadores, entre los que estuvieron la diseñadora de producción Es Devlin, escenógrafa ganadora de premios Olivier y Tony, quien, además de trabajar en teatro, ha diseñado grandes espectáculos pop para artistas como Beyoncé, The Weeknd, U2 y Lady Gaga.

Poesía y protestas

Las 12 mil almas reunidas pagaron 70 libras, un poco más que mil pesos mexicanos, para ingresar al recinto, donde la música se mezcló con la poesía y la protesta en favor de Palestina.

Durante el recital, los actos musicales se intercalaron con discursos de periodistas como Louis Theroux y Mehdi Hasan, figuras benéficas, actores, palestinos que han vivido la crisis de primera mano y varios otros nombres notables ante un público que llenó el recinto y miles de personas más que seguían la transmisión en vivo en YouTube, que empezó a las 12 horas en el país.