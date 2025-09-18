Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 23

Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció ayer que Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera asumirá como director general de la empresa a partir del 1º de noviembre.

Desde julio de 2023 ocupaba ese cargo José Antonio Fernández Carbajal, pero con el nombramiento, regresará exclusivamente a sus funciones como presidente ejecutivo del consejo de Femsa.

Fernández Garza-Lagüera actualmente funge de director general de Femsa proximidad y salud, división que opera más de 28 mil tiendas en 11 países de América y de Europa, 4 mil 300 farmacias en cuatro países latinoamericanos y 570 estaciones de gasolina en México de la mano de 180 mil colaboradores.

La designación fue avalada en un comité especial del consejo, presidido por Ricardo Saldívar Escajadillo y con tres consejeros independientes más. “En el diseño de este proceso, como en las anteriores designaciones de dirección general, hemos seguido las mejores prácticas corporativas, incluido el apoyo de una firma internacional”, destacó Femsa en un comunicado.

El perfil

Fernández Garza-Lagüera es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en administración de negocios en la Stanford University Graduate School of Business.