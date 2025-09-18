Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 23
Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció ayer que Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera asumirá como director general de la empresa a partir del 1º de noviembre.
Desde julio de 2023 ocupaba ese cargo José Antonio Fernández Carbajal, pero con el nombramiento, regresará exclusivamente a sus funciones como presidente ejecutivo del consejo de Femsa.
Fernández Garza-Lagüera actualmente funge de director general de Femsa proximidad y salud, división que opera más de 28 mil tiendas en 11 países de América y de Europa, 4 mil 300 farmacias en cuatro países latinoamericanos y 570 estaciones de gasolina en México de la mano de 180 mil colaboradores.
La designación fue avalada en un comité especial del consejo, presidido por Ricardo Saldívar Escajadillo y con tres consejeros independientes más. “En el diseño de este proceso, como en las anteriores designaciones de dirección general, hemos seguido las mejores prácticas corporativas, incluido el apoyo de una firma internacional”, destacó Femsa en un comunicado.
El perfil
Fernández Garza-Lagüera es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en administración de negocios en la Stanford University Graduate School of Business.
En 2011 se incorporó como gerente de ventas y operaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken y posteriormente fue director general de la división de plásticos de Femsa, director de planeación estratégica de Oxxo y Femsa comercio, director de la división Centroamérica de Coca-Cola Femsa y director general de Spin.
De acuerdo con la empresa, durante su gestión, se duplicó el valor de Plásticos Técnicos Mexicanos, organización a la que internacionalizó e introdujo en el mercado automotor. Como director de la división Centroamérica de Coca-Cola Femsa transformó la operación en Guatemala; y en 2021 dirigió el área digital, lo que hoy se conoce como Spin, que actualmente tiene más de 9.4 millones de usuarios.
“Con su enfoque estratégico y su estilo de liderazgo asertivo y orientado a resultados, Jose Antonio guiará a Femsa a una nueva etapa de generación de valor económico y social, con un fuerte impulso en el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad, con un enfoque continuo en el desarrollo del personal de la empresa, sus familias, y las comunidades donde se opera”, agregó el consorcio.