Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 22

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego usan el Poder Judicial, en concreto el de la Ciudad de México, para mantener congeladas de manera indefinida sus deudas con privados, acusaron los fondos de inversión estadunidenses Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que mantienen un arbitraje internacional contra el Estado mexicano por al menos 500 millones de dólares que Tv Azteca les debe.

Los fondos de inversión, que desde 2023 iniciaron el proceso contra México para reclamar el adeudo de Tv Azteca, buscan “un canal de comunicación de alto nivel y efectivo con el gobierno mexicano para ser escuchados y explorar un acuerdo que garantice una solución a esta disputa”, provocada por “el mismo multimillonario mexicano, cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al Estado mexicano”, enfatizó Katherine P. Padgett, asesora legal de los fondos demandantes.

“Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano (Ricardo Salinas Pliego) y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda”, agregó Padgett, de la firma Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

Desde 2023, el Estado mexicano enfrenta un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, al que se recurrió con el argumento de que se está incumpliendo con obligaciones del T-MEC, el acuerdo comercial de América del Norte, al no acceder a un juicio en igualdad de condiciones.

El caso se remonta a 2017, cuando Tv Azteca emitió bonos, dejó de pagarlos y en 2022, dos años después de que comenzó la pandemia de coronavirus, la televisora de Salinas Pliego obtuvo vía el Poder Judicial de la Ciudad de México una prórroga –que hasta ahora se mantiene– para no cumplir con las obligaciones que tiene con los inversionistas extranjeros.

De acuerdo con la firma legal detrás de Capital Partners y Contrarian Capital Partners, en 2022 “Tv Azteca inició secretamente un proceso ante el sexagésimo tercer juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que declarara que la pandemia del covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a Tv Azteca cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas”.