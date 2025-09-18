Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 21

Tras ocho días de ganancias frente al dólar, el peso se mantiene en su nivel más fuerte desde julio de 2024. Luego del desenlace de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), donde bajó las tasas en 0.25 puntos porcentuales, y anticipa dos recortes más este año, la moneda mexicana mantuvo su buena racha al registrar ayer una ganancia de 0.23 por ciento, para cerrar en 18.3186 pesos por dólar spot. Con una apreciación acumulada en el año de 11.3 por ciento.

Los mercados accionarios de Estados Unidos cerraron mixtos. El S&P 500 registró una ligera caída de 0.10 por ciento, para ubicarse en 6 mil 600.43 puntos. De esta forma, las ganancias de septiembre se mantienen en 2.2 por ciento y las de 2025 en 12.2 por ciento. El Nasdaq, por su parte, retrocedió 0.33 por ciento, a 22 mil 261.33 enteros. El Dow Jones avanzó 0.57 por ciento, a 46 mil 18.32 unidades.