▲ El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, destacó que no hubo apoyo para ajuste mayor de un cuarto de punto a la tasa federal. Foto Afp

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 21

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció ayer el primer recorte de la tasa de fondos federales de 2025, tras el enfriamiento del mercado laboral y con la confirmación de que la guerra comercial que inició el presidente Donald Trump no ha provocado un fuerte repunte de la inflación. Asimismo, la autoridad monetaria anticipó dos recortes más este año.

“En apoyo de los objetivos (baja inflación y pleno empleo) y a la luz del cambio en el equilibrio de riesgos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió reducir el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 0.25 puntos porcentuales, hasta situarlo entre 4 y 4.25 por ciento”, informó la Fed, al concluir con su sexta reunión de política monetaria del año.

Finalmente, el recalentamiento de los precios no ha hecho acto de presencia en Estados Unidos y ha sido capaz de encajar la incertidumbre comercial sin sufrir un nuevo repunte de la inflación. Aunado a que el enfriamiento de su mercado laboral, ha dado argumento al banco central a bajar su tasa de referencia.

De acuerdo con el comunicado de política monetaria, 11 de los 12 votantes de la Fed respaldaron el recorte de un cuarto de punto porcentual. Y es que Stephen Miran, el recién llegado a la Fed y ex consejero de Trump, prefería reducir el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en medio punto porcentual en esta reunión.