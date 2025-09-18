Jessika Becerra

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 21

El contrato para la construcción de la primera fase del Tren del Norte, una de las obras emblemáticas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue otorgado a dos empresas del conglomerado de negocios de Carlos Slim Helú: Operadora Cicsa y FCC Construcción

La obra tiene un valor de 31 mil 800 millones de pesos y comprende 111 kilómetros entre Saltillo y Santa Catarina, dentro de un proyecto total de 396 kilómetros que conectará a Saltilllo, Monterrey y Nuevo Laredo a través de Tamaulipas.

Los trabajos de la obra diseñada para transportar a más de 7 millones de pasajeros se iniciarán a finales de este mes y durarán dos años y medio.

El 50 por ciento del único tramo que se ha licitado hasta ahora será diseñado y construido por Operadora Cicsa y el resto estará a cargo de FCC Construcción; ambas empresas funcionan con capital de Carlos Slim.

De acuerdo con el fallo de la licitación, Operadora Cicsa presentó una propuesta que cumple con los requisitos técnicos, legales y económicos solicitados, además de que alcanzó el mayor puntaje en la sumatoria de rubros y subrubros evaluados en la propuesta.