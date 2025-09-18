Dora Villanueva

El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la próxima década, así como el anuncio de recompra de deuda de la petrolera por 12 mil millones de dólares, redujeron el costo del nuevo endeudamiento tanto para la empresa pública como para el gobierno federal, destacó la Secretaría de Hacienda al informar sobre la conclusión de tres operaciones de capitalización y financiamiento de la compañía.

La dependencia informó que del 21 de julio al 13 de septiembre la tasa de interés de mercado de los bonos a 10 años para Pemex se redujo 2.22 puntos porcentuales y la del gobierno federal lo hizo en medio punto. Este menor costo en el endeudamiento tanto de la empresa como del soberano pasa por el anuncio del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 y la recompra de 12 mil millones de dólares en deuda de la petrolera.

Hacienda detalló que además de la emisión de las notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares y el fondo de inversión para Pemex a través de Banobras, el 2 de septiembre se anunció la recompra de una serie de bonos. La operación cerró el 15 de septiembre con la adquisición de 12 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil 900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029, el resto contempla amortizaciones del año en curso y otros pasivos a corto plazo.

De acuerdo con los últimos estados financieros de Pemex, antes de junio de 2026 tenía vencimientos de deuda por 28 mil 24 millones de dólares.

Hacienda informó que tras la recompra por 12 mil millones de dólares, entre el 15 y 16 de septiembre se emitió nueva deuda que en conjunto equivale a 13 mil 800 millones de dólares, adicional a los 12 mil millones de las notas precapitalizadas.

De la emisión equivalente a 13 mil 800 millones de dólares, se colocaron 5 mil millones de euros (equivalentes a 5 mil 800 millones de dólares) a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.5 por ciento, 4.5 por ciento y 5.125 por ciento, respectivamente. En el mercado de dólares se emitieron bonos por un total de 8 mil millones de dólares, con vencimientos a 5, 7 y 10 años, y cupones de 4.75 por ciento, 5.375 por ciento y 5.625 por ciento, respectivamente.