Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 21
El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la próxima década, así como el anuncio de recompra de deuda de la petrolera por 12 mil millones de dólares, redujeron el costo del nuevo endeudamiento tanto para la empresa pública como para el gobierno federal, destacó la Secretaría de Hacienda al informar sobre la conclusión de tres operaciones de capitalización y financiamiento de la compañía.
La dependencia informó que del 21 de julio al 13 de septiembre la tasa de interés de mercado de los bonos a 10 años para Pemex se redujo 2.22 puntos porcentuales y la del gobierno federal lo hizo en medio punto. Este menor costo en el endeudamiento tanto de la empresa como del soberano pasa por el anuncio del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 y la recompra de 12 mil millones de dólares en deuda de la petrolera.
Hacienda detalló que además de la emisión de las notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares y el fondo de inversión para Pemex a través de Banobras, el 2 de septiembre se anunció la recompra de una serie de bonos. La operación cerró el 15 de septiembre con la adquisición de 12 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil 900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029, el resto contempla amortizaciones del año en curso y otros pasivos a corto plazo.
De acuerdo con los últimos estados financieros de Pemex, antes de junio de 2026 tenía vencimientos de deuda por 28 mil 24 millones de dólares.
Hacienda informó que tras la recompra por 12 mil millones de dólares, entre el 15 y 16 de septiembre se emitió nueva deuda que en conjunto equivale a 13 mil 800 millones de dólares, adicional a los 12 mil millones de las notas precapitalizadas.
De la emisión equivalente a 13 mil 800 millones de dólares, se colocaron 5 mil millones de euros (equivalentes a 5 mil 800 millones de dólares) a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.5 por ciento, 4.5 por ciento y 5.125 por ciento, respectivamente. En el mercado de dólares se emitieron bonos por un total de 8 mil millones de dólares, con vencimientos a 5, 7 y 10 años, y cupones de 4.75 por ciento, 5.375 por ciento y 5.625 por ciento, respectivamente.
La Secretaría de Hacienda sostuvo que “la alta demanda” de las operaciones –participaron 573 inversionistas internacionales– “sumada al monitoreo de condiciones favorables de mercado” y a una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del gobierno de México, respaldada por ocho agencias calificadoras, permitió generar condiciones muy favorables” para la emisión.
La dependencia explicó que estas “condiciones muy favorables” se reflejan en la emisión en euros que resultó 30 puntos base por debajo del diferencial que de inicio Hacienda había ofertado y la de dólares 25 puntos base a la baja.
La demanda de los inversionistas fue de 50 mil 640 millones de dólares, 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados (el de dólares y el de euros).
Hacienda reconoció que, “en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, el gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo”.
Con estas transacciones se cierran tres operaciones que son parte del plan para recuperar a la petrolera del Estado y que, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya no necesitará apoyos en 2027.