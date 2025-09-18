Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 20

El consumo privado en México, que permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios, tanto de origen nacional como importado, se mantuvo débil durante julio y agosto, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador oportuno del consumo privado (IOCP), que dio a conocer el Inegi, apuntó a una caída mensual de 0.7 por ciento en julio, mientras no presentó crecimiento secuencial en agosto.

Por su parte, en su medición anual, tanto julio como agosto mostraron un descenso de 0.7 por ciento cada uno.

El consumo privado viene de un avance mensual de 0.8 por ciento en junio de 2025, alentado por el consumo de bienes importados; mientras avanzó 1.1 por ciento anual en junio.

La tendencia del indicador del consumo privado se mantiene en terreno negativo.

Luego de crecer vigorosamente de 2021 a 2023, el indicador mensual del consumo privado ha permanecido relativamente estancado en México a partir de 2024; el IOCP estima que esta tendencia lateral prosiguió en julio-agosto de 2025.

Por otra parte, el Inegi informó que el volumen físico de la producción de la industria manufacturera mostró debilidad en julio.