Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 20
El consumo privado en México, que permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios, tanto de origen nacional como importado, se mantuvo débil durante julio y agosto, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El indicador oportuno del consumo privado (IOCP), que dio a conocer el Inegi, apuntó a una caída mensual de 0.7 por ciento en julio, mientras no presentó crecimiento secuencial en agosto.
Por su parte, en su medición anual, tanto julio como agosto mostraron un descenso de 0.7 por ciento cada uno.
El consumo privado viene de un avance mensual de 0.8 por ciento en junio de 2025, alentado por el consumo de bienes importados; mientras avanzó 1.1 por ciento anual en junio.
La tendencia del indicador del consumo privado se mantiene en terreno negativo.
Luego de crecer vigorosamente de 2021 a 2023, el indicador mensual del consumo privado ha permanecido relativamente estancado en México a partir de 2024; el IOCP estima que esta tendencia lateral prosiguió en julio-agosto de 2025.
Por otra parte, el Inegi informó que el volumen físico de la producción de la industria manufacturera mostró debilidad en julio.
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera reveló que en julio se presentó una contracción en el volumen de producción de 2.7 por ciento en frente al avance mensual de junio (2.3 por ciento) y de mayo (1.1 por ciento), la primera baja en dos meses.
Menos horas trabajadas
La producción de la industria manufacturera, con cifras desestacionalizadas, mostró una caída en el séptimo mes del año, con un descenso anual de 1.1 por ciento respecto a julio de 2024, tras el avance anual previo de 2.3 por ciento.
La caída de la manufactura estuvo acompañada de menos personal y horas trabajadas, pero con mejores remuneraciones medias reales con cifras desestacionalizadas para hacer más comparables los periodos.
En julio de este año, el personal ocupado total en la industria manufacturera disminuyó 0.2 por ciento a tasa mensual y 2.3 por ciento frente a julio de 2024.
Las horas que trabajó el personal ocupado total retrocedieron 0.2 por ciento mensual en julio y cedieron 2.2 por ciento anual.