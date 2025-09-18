Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 20

El inicio de las consultas públicas para la revisión del T-MEC representa una oportunidad para las empresas en la integración regional, señalaron organismos de la iniciativa privada, aunque también reconocieron como un posible obstáculo los aranceles a productos mexicanos.

Después de que la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicaron las bases para emitir los comentarios que mejoren el acuerdo trilateral, Sergio Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), consideró que “las empresas mexicanas tienen la gran oportunidad de posicionar lo Hecho en México como un factor estratégico, aportando calidad y contenido regional a las cadenas de valor trilaterales”.

Por separado, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) señaló estar lista para sumarse al proceso de revisión.

Este sector, junto con el del aluminio y el del cobre, es uno de los más golpeados por los aranceles que impuso el gobierno de Trump, pues la tasa es de 50 por ciento, pese a que México compra más productos de esta aleación a Estados Unidos.