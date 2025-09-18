Braulio Carbajal y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 20

La revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un proceso difícil, pero el hecho de que ya comenzó el periodo de evaluación por parte de los tres países es una buena noticia, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Como adelantó La Jornada, ayer los gobiernos de México, por medio del Diario Oficial de la Federación y el de Estados Unidos, vía el Registro Federal, publicaron sus respectivos decretos de consultas públicas, lo que marca el inicio oficial del proceso de revisión del T-MEC, un pacto que según datos oficiales mueve 6 millones de dólares por minuto.

Entrevistado al término de la exposición Alas de Talavera en la Ciudad de México, el funcionario señaló que en el proceso de revisión del acuerdo tripartito, México pondrá énfasis en tres temas: aranceles sobre acero, aluminio y automóviles; cuota compensatoria al tomate y el cumplimiento del fallo sobre las reglas de origen automotrices.

En su decreto de inicio de las consultas públicas, el gobierno estadunidense traza otros objetivos al pedir explícitamente comentarios sobre la efectividad del T-MEC en promover inversiones que fortalezcan la competitividad, la productividad y el liderazgo tecnológico de ese país; sumado a estrategias para fortalecer la economía; la seguridad económica y la competitividad de Estados Unidos.

Sobre las diferencias de objetivo, Ebrard Casaubón declaró: “en eso no me meto porque están en libertad, igual que nosotros”.

Insistió en que durante el proceso de evaluación cada país pondrá sus propias reglas: “Los tres países vamos a hacer nuestras consultas. El objetivo es llegar a 2026 con todos los elementos necesarios para la negociación, para revisar el tratado. Lo primero que se hará será definir, el primero de julio de 2026, si el acuerdo sigue, que sí va a seguir, y de ahí ya procederemos a una revisión muy detallada”.