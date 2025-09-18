▲ Checo Pérez lanzó la primera bola en el partido donde los Dodgers de los Ángeles blanquearon 5-0 a los Filis de Filadelfia, en el Dodger Stadium. “Es muy especial para mí estar con un equipo que ha dado tanto para muchos mexicanos, en particular por El Toro Valenzuela, quien ha sido muy singular en este equipo, aunque todos los tricolores que han vestido estos colores han sido un orgullo”, expresó el piloto de Cadillac en la Fórmula 1; reveló que a partir de la próxima semana trabajará con el simulador en su nueva escudería. Foto Ap