De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a35

Guadalajara empató 0-0 ante Tigres en un partido pendiente de la jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, ayer, en el estadio Akron. El juego se retrasó dos horas debido a una tormenta eléctrica que provocó inundaciones en el recinto, que es una de las sedes en México para el Mundial 2026, junto al estadio Azteca y el BBVA de Monterrey.

Luego de una intensa lluvia y tras acciones de limpieza, el estadio superó la prueba y estuvo en condiciones óptimas para que se llevara a cabo el encuentro, que se aplazó desde julio por trabajos en el césped, rumbo a la Copa del Mundo que organizan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Chivas no aprovechó la inercia ganadora –tras imponerse al América el fin de semana en el clásico nacional– para meterse entre los 10 mejores de la tabla, luego de un arranque de torneo donde perdió cuatro enfrentamientos.