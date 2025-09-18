De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a12

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó recomendaciones para prevenir estafas en la venta de boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá a través de páginas web falsas y anuncios en redes sociales.

“Los ciberdelincuentes utilizan páginas falsas de la Copa Mundial, además de redes sociales apócrifas para la reventa de boletos supuestamente legítimos”, indicó.

“Además, existen sitios web falsos o clonados con referencia a la Copa 2026 para la venta de paquetes turísticos que promocionan supuestas agencias de viajes”, agregó en un comunicado.

Para evitar caer en algún tipo de fraude o estafa, la SSCP recomendó desconfiar de ofertas anticipadas, verificar la autenticidad de las páginas web, utilizar métodos de pagos seguros con tarjetas de crédito o plataformas que cuenten con mecanismos de protección contra fraudes, así como comprar únicamente en los tiempos que marca la FIFA y en agencias oficiales.