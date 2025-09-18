Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a12

El ex futbolista brasileño Dani Alves tendrá que pagar una indemnización a Pumas, club al que llegó en 2022 y en el que sólo disputó 13 partidos tras ser acusado de agresión sexual, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) falló en favor del equipo auriazul en el contexto de una disputa contractual entre ambas partes.

“El TAS resolvió en favor del club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó al señor Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, informó ayer el conjunto de la UNAM en un comunicado.

El 20 de enero de 2023, mientras era jugador de Pumas, Alves fue detenido y condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber agredido sexualmente a una mujer en un club nocturno de Barcelo-na en diciembre de 2022.

Ante tal situación, el conjunto universitario tomó la decisión de rescindir con causa justificada su contrato laboral a partir del 23 de enero de 2023.