▲ Ante el riesgo de aumento de amaños y apuestas ilegales en el contexto del Mundial 2026, la FIFA y Naciones Unidas trabajan en medidas preventivas en aras de la transparencia. Foto @Xolos

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a12

El Mundial 2026 abre una oportunidad para crear una nueva estrategia frente al riesgo de escalada de manipulación de apuestas ilegales y casos de amaño en el futbol, situación por la cual la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) lanzó hace días una alerta, por medio de un reforzamiento de leyes y generación de conciencia social, que permita incluso atender el aumento de casos de ludopatía.

Hurtado detalló que si bien tanto la FIFA como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han creado protocolos para estos riesgos e incluso pueden sancionar a las personas que están dentro del ecosistema del balompié –jugadores y directivos–, su alcance no va más allá.

Destacó la necesidad de reforzar la ley común, pero también trabajar en talleres de concientización en colaboración con la FMF y la FIFA.

“El tema de educación es trascendental. Se puede exigir a los clubes que impartan talleres anuales de integridad a sus jugadores, cuerpos técnicos y staff. La Federación y la FIFA pueden hacer lo mismo con los equipos y con las federaciones, respectivamente. Tener incluso oficiales de integridad que reporten estos casos (de amaño), como los de la UEFA. Sobre todo porque denunciar es muy importante.

“También hay acciones preventivas, como acudir a empresas especializadas en rastreo de datos para saber cómo se cruza la información con las casas de apuestas. Revisar las ligas menores: Liga de Expansión, Premier y Femenil”, subrayó el especialista

Respecto de la normativa legal mexicana, consideró que más allá de tipificar los casos de amaño, por ahora se puede reforzar la ley de juegos y sorteos para que haya una mayor transparencia.

Un aspecto que consideró relevante fue las casas de apuestas en línea, pues es una industria que ha crecido en la última década y existen casos como Caliente, que es patrocinador y dueño de equipos. Hurtado indicó que se debe analizar su influencia, no sólo en sus dinámicas de juego, sino también en el aumento de casos de ludopatía, principalmente en jóvenes.