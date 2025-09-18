Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a11
París. El París Saint-Germain confirmó que es un serio candidato para repetir su título de la Liga de Campeones de Europa, tras golear ayer 4-0 al Atalanta en su debut en el certamen en el Parque de los Príncipes.
Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, el capitán Marquinhos, quien levantó hace unos meses la primera Orejona en la historia del club, abrió el marcador en el minuto 3 al rematar dentro del área grande para vencer al portero italiano Marco Carnesecchi.
Los ataques del PSG no cesaron y cada aproximación era un constante peligro para la defensiva rival. Antes de finalizar la primera mitad, el astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia dio cátedra con el esférico en los pies y tras eludir a cinco rivales reventó el ángulo superior para aumentar la ventaja del conjunto parisino (38).
En el segundo tiempo, la historia del partido no cambió. Al 51, el portugués Nuno Mendes mandó el esférico a las redes.
Antes de finalizar el partido, el delantero Goncalo Ramos aprovechó una desatención defensiva para anotar el último tanto con un sutil remate (90+1).
“Fue difícil al principio superar la presión del Atalanta. Creamos muchas ocasiones y pienso que merecimos la victoria. Fue un partido difícil, con la calidad de nuestros jugadores hay que intentar mejorar en cada fase del juego”, resumió el técnico Luis Enrique.
En Anfield, el Liverpool logró un agónico triunfo 3-2 ante el Atlético de Madrid, gracias a un gol del defensor neerlandés Virgil van Dijk en tiempo de compensación.
Los tantos tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota para el conjunto colchonero, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).
Sin embargo, en el tiempo de descuento, Van Dijk (90+2) cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds.
El argentino Simeone fue expulsado por encararse con un aficionado en las gradas y tuvo que ser frenado por miembros de su cuerpo técnico y de la seguridad del estadio.
En otros resultados, el Bayern Múnich goleó 3-1 al campeón mundial Chelsea, gracias a un doble-te del artillero inglés Karry Kane, mientras para los Blues descontó su compatriota Cole Palmer. El Inter de Milán se impuso 2-0 al Ajax y el Olympiacos igualó sin anotaciones con el Pafos.