▲ Khvicha Kvaratskhelia (7), quien disputa el esférico con Charles de Ketelaere, contribuyó ayer con un tanto en el triunfo por 4-0 del conjunto parisino sobre el Atalanta. Foto Afp

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a11

París. El París Saint-Germain confirmó que es un serio candidato para repetir su título de la Liga de Campeones de Europa, tras golear ayer 4-0 al Atalanta en su debut en el certamen en el Parque de los Príncipes.

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, el capitán Marquinhos, quien levantó hace unos meses la primera Orejona en la historia del club, abrió el marcador en el minuto 3 al rematar dentro del área grande para vencer al portero italiano Marco Carnesecchi.

Los ataques del PSG no cesaron y cada aproximación era un constante peligro para la defensiva rival. Antes de finalizar la primera mitad, el astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia dio cátedra con el esférico en los pies y tras eludir a cinco rivales reventó el ángulo superior para aumentar la ventaja del conjunto parisino (38).

En el segundo tiempo, la historia del partido no cambió. Al 51, el portugués Nuno Mendes mandó el esférico a las redes.

Antes de finalizar el partido, el delantero Goncalo Ramos aprovechó una desatención defensiva para anotar el último tanto con un sutil remate (90+1).

“Fue difícil al principio superar la presión del Atalanta. Creamos muchas ocasiones y pienso que merecimos la victoria. Fue un partido difícil, con la calidad de nuestros jugadores hay que intentar mejorar en cada fase del juego”, resumió el técnico Luis Enrique.