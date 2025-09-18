▲ Del Toro y Matxín, descubridor del ciclista mexicano y quien lo ha llevado al éxito. Foto @matxin_

Jueves 18 de septiembre de 2025

Nunca antes un mexicano había estado tan cerca de la cima en la clasificación del ciclismo. El bajacaliforniano Isaac del Toro a los 21 años se encuentra en el sexto puesto del ranking, a sólo unos peldaños del Olimpo de los pedales.

El ganador de la reciente Vuelta a España y número dos del orbe, el danés Jonas Vingegaard, dijo sin exageraciones que veía a Del Toro como un ciclista que aspira a esa cima donde domina el esloveno Tadej Pogacar.

No se trató de un comentario para alentar a un novato. Del Toro no tiene ni dos años de profesional y ya fue líder por 11 días consecutivos en el Giro de Italia 2025, donde terminó subcampeón, y acumula victorias que lo tienen a pocos puntos del top cinco de la clasificación y con toda la confianza de su equipo UAE Emirates, el más exitoso de la élite y que lo catapultó a esta estela de éxitos.

“El lugar en el que se encuentra en este momento es por méritos propios. Tiene valor y carácter; se tiene plena confianza y cree en su talento, eso lo ha llevado adonde está hoy”, cuenta Joxean Fernández Matxín, descubridor y director deportivo de UAE Team Emirates que ha catapultado la breve y vertiginosa carrera de Del Toro.

El ciclista británico Charles Wegelius relata en su libro de memorias cómo los jóvenes aspirantes a profesionales acuden ansiosos a los hoteles de concentración durante las carreras. Saben que ahí esta-rán los visores y directores deportivos de los principales equipos, de modo que hay que estar presentes y conseguir llamar su atención para ser tomados en cuenta en las pruebas para futuros fichajes.

Cuando aún era amateur, Del Toro hizo algo parecido y se acercó a Fernández, quien a la postre lo fichó luego de entablar una amistad virtual por redes sociales. El pedalista mexicano lo buscó con la ilusión del joven aspirante que quiere empaparse de la experiencia de quien ya está inmerso en la élite de las competencias.