Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a10

Pase lo que pase hoy en la semifinal de los 200 metros planos, la velocista mexicana Miriam Sánchez habrá conseguido un resultado histórico en el Mundial de Atletismo en Tokio.

En su primera participación en una justa del orbe, la oriunda de Puebla detuvo el reloj en 23.01 segundos convirtiéndose en la primera deportista tricolor en alcanzar la antesala de la final en la rama femenil.

“Vine a disfrutar este Mundial y a saber en qué nivel estoy para mejorar, me siento muy satisfecha con lo conseguido hasta ahora”, dijo la seleccionada.

Sánchez, vigente campeona nacional de la prueba, se colocó en el cuarto sitio del sexto heat eliminatorio para entrar al grupo de las 24 a la semifinal, la cual se correrá este jueves en el Estadio Nacional de Tokio.

"Logré superar los nervios. Cuando escuché el disparo de salida simplemente me concentré en lo que sé hacer y corrí al tú por tú ante las mejores del mundo”, agregó.

La velocista de 21 años de edad tuvo de rivales a la británica Dina Asher-Smith, monarca mundial de Doha 2019 y medallista olímpica en Río 2016, Tokio 2020, y París 2024, donde logró plata. La española y medallista europea, Jaël Bestué, también corrió en su heat.