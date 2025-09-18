▲ Dwedar finalizó casi nueve segundos detrás del ganador de su serie en la prueba de 800 metros, el británico Max Burgin. “En Cisjordania no tengo pista, necesito una. Puedo dormir y comer allí, no importa”. Foto Ap

Paul Eddison

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. a10

El día en que la comisión de investigación de la ONU declaró oficialmente que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina, Mohammed Dwedar emitió un mensaje desde Tokio: pidió a su pueblo que se mantuviera a salvo y que siguiera adelante.

Dwedar, de 24 años y origina-rio de Jericó, en Cisjordania reocupada, es el único palestino que compite en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, apenas un año después de haber sido uno de los cuatro atletas presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mientras sus rivales en los 800 metros cuentan con zapatillas de última generación y avanzados programas de nutrición para romper récords, Dwedar se ve obligado a abandonar su tierra sólo para encontrar una pista en la que pueda entrenar. Pasó los dos meses previos a Tokio en Alemania, pero antes de eso, su preparación tuvo lugar en las calles de Palestina.

Con semejante diferencia de condiciones, que terminara casi nueve segundos detrás del ganador de su serie, el británico Max Burgin, con tiempo de 1:53.63 minutos en la primera ronda del martes, no sólo es comprensible: era previsible.

Aun así, Dwedar no está en Japón como un atleta simbólico. Él quie-re competir y alcanzar su verdadero potencial, algo que por ahora no le es posible. Pero, ¿cómo enfrentarse a atletas que planifican cada detalle de su temporada con meses de anticipación, cuando ni siquiera sabe si despertará al día siguiente?

Él mismo lo dijo: “No pienso en el futuro, pienso en el día a día. Estoy vivo, y cada mañana cuando me levanto, sólo pienso en ese día, porque no sé si al siguiente seguiré con vida.”

Su participación llegó apenas unas horas después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU –que no habla en nombre del organismo, pero actúa bajo su mandato– declarara que “en Gaza está ocurriendo un genocidio”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó categóricamente el informe y pidió la disolución de la comisión.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, casi 65 mil personas han muerto en la franja desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Para Dwedar, cuya familia permanece en Jericó, pensar en la situación casi lo lleva a las lágrimas. Ha llegado al punto de no poder mirar la televisión ni el celular por miedo a encontrarse con imágenes de lo que ocurre en su país.