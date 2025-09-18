Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 7

“¿Donaría mi cerebro a la ciencia? ¡Por supuesto!”, afirma sin dudar José Luna Muñoz, doctor en ciencias biológicas y de la salud y director del Biobanco Nacional de Demencias (BND). Mientras coloca un cerebro en un frasco con formol en el laboratorio, agrega: “Mi padre donó su cerebro”.

Luna Muñoz apuesta por la donación del cerebro humano porque lo considera fundamental para estudiar enfermedades neurodegenerativas. “Los modelos animales (ratones, monos, peces cebra) o computacionales para realizar investigación no reproducen la arquitectura ni la conectividad del cerebro humano”, explica.

Desde el BND, Luna Muñoz impulsa campañas de sensibilización en torno a la donación de cerebros y ha creado un protocolo para quienes deseen contribuir. El proceso comienza cuando la persona comunica su intención al biobanco, que le entrega una carta de intención que debe ser llenada y firmada por el donante.

Este documento se imprime por triplicado: una se queda para la funeraria, la otra con un familiar y la original se entrega al biobanco. Al fallecer el donante, la funeraria traslada el cuerpo a un hospital para la extracción del cerebro, que no dura más de una hora. “El procedimiento se realiza con cuidado y respeto, el cuerpo se mantiene íntegro, no se lastima, no se daña”, asegura Luna Muñoz.

El traslado del órgano, el estudio histopatológico, la cirugía, no tiene ningún costo para los familiares, todo lo absorbe el biobanco.